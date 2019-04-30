Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94535
ALTIN
245.203
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6984
EURO
6.6398

Materyal sergisi açıldı

YOZGAT Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda İngilizce Materyal Sergisi açıldı. Sergi açılışına İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katıldı.

Materyal sergisi açıldı

YOZGAT Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda İngilizce Materyal Sergisi açıldı. Sergi açılışına İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katıldı.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
14 Okunma
Materyal sergisi açıldı

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri dil öğrenme maksadıyla oluşturdukları materyalleri, sergide öğretmen ve velilerine takdim ettiler. Yapılan materyaller ile İngilizcenin daha kalıcı öğrenildiği bildirildi.
Sergideki materyalleri tek tek inceleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi alarak sergiye emek ve katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok Rektörünü bekliyor
Bozok Rektörünü bekliyor
Bilişim Etkinlikleri başlıyor
Bilişim Etkinlikleri başlıyor
Açılışa Yerköy damgası
Açılışa Yerköy damgası
Köy okuluna dokundular
Köy okuluna dokundular
Bilim Fuarı ilgi gördü
Bilim Fuarı ilgi gördü
Baharı karşıladılar
Baharı karşıladılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim