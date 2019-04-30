Materyal sergisi açıldı

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri dil öğrenme maksadıyla oluşturdukları materyalleri, sergide öğretmen ve velilerine takdim ettiler. Yapılan materyaller ile İngilizcenin daha kalıcı öğrenildiği bildirildi.

Sergideki materyalleri tek tek inceleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi alarak sergiye emek ve katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.



