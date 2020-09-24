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Maskeli, mesafeli eğitim

ÇANDIR ilçesinde korona virüs salgını nedeni ile 2020 Mart ayı içerisinde ara verilen yüz yüze eğitim, uzun bir aradan sonra okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:52
Maskeli, mesafeli eğitim

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlkokulları ve Anaokulu ziyaret ederek, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencileri ile sohbet etti. Ziyarette sınıfları gezerek öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yeni eğitim-öğretim yılını hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kapal, okulların tüm önlemleri alarak geleceğimiz olan çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Öğrenciler eğitimlerini, sosyal mesafe kurallarına uygun maskeli olarak sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
MaskeliMesafeli Eğitim
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