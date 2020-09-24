Maskeli, mesafeli eğitim

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlkokulları ve Anaokulu ziyaret ederek, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencileri ile sohbet etti. Ziyarette sınıfları gezerek öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yeni eğitim-öğretim yılını hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kapal, okulların tüm önlemleri alarak geleceğimiz olan çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Öğrenciler eğitimlerini, sosyal mesafe kurallarına uygun maskeli olarak sürdürüyor.