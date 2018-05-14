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Mangala Turnuvası

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Yozgat TÜGVA ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi işbirliği ile hazırlanan Mangala Turnuvası ilgi gördü.

Mangala Turnuvası

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Yozgat TÜGVA ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi işbirliği ile hazırlanan Mangala Turnuvası ilgi gördü.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Mangala Turnuvası

Yozgat Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik heyecan dolu anların yaşanmasını sağladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ta ilk kez düzenlenen Mangala turnuvasının, Türklerin en eski zekâ ve strateji oyunu olduğunu hatırlattı. Yazıcı, Mangala turnuvasının kültürümüzün ve bize ait değerlerin yaygınlaştırılmasına, öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerine olan katkısına vurgu yaptı. Yapılan turnuvaya, Agahefendi, Yunus Emre, Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip, TOKİ Mevlana İmam Hatip, Fatma Temel Turhan, Ayşe Ilıcak İmam Hatip, Bozok, Merkez, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu ile Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nden öğrenciler katıldı.

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