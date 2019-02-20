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Madalya için kampanya

ÇANAKKALE Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmen ve öğrencisi şehit olan Yozgat Lisesi'ne, TBMM tarafından ‘Devlet Şeref Madalyası’ verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Madalya için kampanya

ÇANAKKALE Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmen ve öğrencisi şehit olan Yozgat Lisesi'ne, TBMM tarafından ‘Devlet Şeref Madalyası’ verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Madalya için kampanya

2. Abdülhamid tarafından 1895 yılında yaptırılan tarihi lise önünde başlatılan kampanyaya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İmza kampanyası tertip komitesi üyesi araştırmacı yazar Osman Karaca, 1914 yılında seferberliğin ilanıyla Yozgat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin tamamının gönüllü olarak silah altına girdiğini söyledi. Öğretmen ve öğrencilerin Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı mücadele ettiğini ve şehit düştüğünü anlatan Karaca, "Biz istedik ki Yozgat Lisesi'nin bu kahramanlığı madalya ile onurlandırılsın ve şehitlerimizin adı unutulmasın" dedi.
Karaca, Cumhuriyet Meydanı'ndaki imza kampanyasının 4 gün süreceğini belirterek "TBMM'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası istiyoruz. Hedefimiz 10 bin imza toplamak. 18 Mart'ta Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini, bütün Yozgat Lisesi mezunlarını davet ederek bir şölen düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.02.2019 18:02
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TBMM Tarafından ‘Devlet Şeref Madalyası’Yozgat LisesiÇANAKKALE Savaş
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