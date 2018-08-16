Maaşlarını bağışlamak istiyorlar

Gülcegül, yükselen dolar kurunun Türkiye üzerinde oynanan oyun olduğunu belirterek, "Devletimiz eğer uygun görürse yatacak maaşımızı Yerköy İlçe Temsilciliği olarak bağışlamaya hazırız" dedi.

Türk milletinin bu tür oyunlara karşı dik duracağını ifade eden Gülcegül, "Son günlerde ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunun farkındayız. Dış güçlerin oyununu bozmak adına, devletimizin ve milletimizin yanından olduğumuzu göstermek adına gerekirse bir aylık maaşımızı devletimize vermeye hazırız. Dış güçlerin hesaplarını bozmak, vatanımıza borcumuzu ödemek adına küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.