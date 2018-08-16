Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88402
ALTIN
219.791
DOLAR
5.8061
STERLİN
7.2870
EURO
6.6121

Maaşlarını bağışlamak istiyorlar

TÜRK Eğitim-Sen Yerköy İlçe Temsilcisi Serhat Gülcegül, maaşlarını devlete bağışlamaya hazır olduklarını söyledi.

Maaşlarını bağışlamak istiyorlar

TÜRK Eğitim-Sen Yerköy İlçe Temsilcisi Serhat Gülcegül, maaşlarını devlete bağışlamaya hazır olduklarını söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
64 Okunma
Maaşlarını bağışlamak istiyorlar

Gülcegül, yükselen dolar kurunun Türkiye üzerinde oynanan oyun olduğunu belirterek, "Devletimiz eğer uygun görürse yatacak maaşımızı Yerköy İlçe Temsilciliği olarak bağışlamaya hazırız" dedi.

Türk milletinin bu tür oyunlara karşı dik duracağını ifade eden Gülcegül, "Son günlerde ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunun farkındayız. Dış güçlerin oyununu bozmak adına, devletimizin ve milletimizin yanından olduğumuzu göstermek adına gerekirse bir aylık maaşımızı devletimize vermeye hazırız. Dış güçlerin hesaplarını bozmak, vatanımıza borcumuzu ödemek adına küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençlere eğitim
Gençlere eğitim
Çalıştay verimli geçti
Çalıştay verimli geçti
Eğitim kurumlarına denetim
Eğitim kurumlarına denetim
Çalıştayda son gün
Çalıştayda son gün
Kursiyerler belgelendi
Kursiyerler belgelendi
Geleceğin Meslekleri
Geleceğin Meslekleri

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim