Liseye geçiş sistemi KONUŞULDU

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığında planlanan bilgilendirme toplantıları İzibüyük ve Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokullarının velileri ile bir araya gelerek, start verildi. Sınav kaygısı, stresle başa çıkabilmenin yolları, verimli ders çalışabilme teknikleri, teknoloji bağımlılığından kurtulma, zamanı verimli kullanabilme, kitap okuma alışkanlığı kazanabilme ve veli-öğrenci arasındaki iletişim teknikleri gibi pek çok konu toplantı gündemine alındı. Bilgilendirme toplantıları günde iki okulun velilerine toplantı yapılacak şekilde planlandı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy ve Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Aslı Zeynep Zafer'in de kendi alanları ile alakalı önemli bilgiler verdiği toplantıda anlatılan konuların daha somut hale getirilmesi için zengin içerikli slaytlar velilere sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen sınav sistemleri, öğrenci velilerinin soruları ile birlikte cevaplandı. Yapılan bilgilendirme toplantılarının bitiminde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy, toplantıların yapıldığı okulun sınıflarına ziyarette bulundu. Yapılan ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını yükseltebilmek için onlarla hoş bir söyleşi yaptı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin ihtiyaçları, talepleri incelenerek ihtiyaçların giderilmesi noktasında notlar alındı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, yapılan toplantılara yoğun ilgi gösteren velilere toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ceylan, ‘’Merkezi sınavlara girecek olan sekizinci sınıf ve onbirinci sınıf öğrencilerimizin eğitim kalite ve başarısını yükseltebilmek önünde bu toplantıları planladık. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli paydaşı şüphesiz ki kıymetli velilerimizdir. Onların eğitim ve öğretim adına bilinçlenmesi öğrencilerimizin başarı grafiğinin artmasında çok önemli bir paya sahip olacaktır. Bu doğrultuda toplantı planlamalarımızı ilçemiz rehber öğretmenleri ile yaparak yola çıktık. Özellikle alanı rehberlik olan öğretmenlerimiz hazırlamış oldukları sunumlarla beraber velilerimize çok önemli bilgilerde bulunacaklar; velilerimizin akıllarındaki soru işaretlerini giderecekler ve bu bilgiler İnşallah onların yol haritası olacaktır. Diğer bir konu ise hızla gelişen günümüz teknolojisinde çocuklarımızı zararlı teknolaji bağımlılığından koruyabilmek için hemen hemen hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Öğrencilerimizin zamanının aşırı derecede meşgul eden internet oyunları ve sosyal medya bağımlılığından onları kurtarabilmek için aile olarak hep beraber kaliteli zaman geçirmeye özen göstermemiz gerekmektedir. Onların bizlere olan mesafesini yakınlaştırabildiğimizde ise kontrol bizlerin eline geçecek bu şekilde de teknoloji bağımlılığı ile birlikte yanlış arkadaşlıklar ortadan kalkacaktır" dedi.