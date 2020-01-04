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Lisenin uluslararası başarısı

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası bir başarıya imza attı.

Lisenin uluslararası başarısı

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası bir başarıya imza attı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 04:04
Lisenin uluslararası başarısı

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri, Dünya Aşçılar Birliği ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliği ile bu yıl 17’incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük Gastronomi Yarışması olan ‘Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ etkinliğine katıldı. Zübeyde Hanım öğrencileri, tüm kategorilerde derece yaparak Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etti. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Doğan Kelam koordinesinde ‘Tatlı’ kategorisinde öğrenciler Seher Biçer ‘Krep Süzet’ isimli tatlı ile altın madalya, ‘Balık Tabağı’ kategorisinde öğrenci Melike Açıkyürek ‘Levrek Teriyaki Çamlık'ta’ balık yemeğiyle gümüş madalya kazandı. Ekiplerde, Kadriye Yeşilay, Seda Amaç, Ayşe Köksal ve Nazar Meriç  isimli öğrenciler ‘Alıç Yaprağında Bat, Madımak Yatağında Ayva Soslu Bonfile, Kestane Soslu Balkabaklı Tel Kadayıf’ ile Bronz Madalya kazanarak, Yozgat’ı başarıyla temsil ettiler. 49 Ülkenin katıldığı yarışmada öğrenciler farklı kategorilerde 156 Türk, 84 yabancı öğrenci ile yarışarak, Uluslararası platformda başarı elde etmesi sevinçle karşılandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Yarışmaya emek, katkı ve katılım sağlayan okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim’’ dedi.  

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Lisenin Uluslararası Başarısı
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