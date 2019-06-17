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Liselilerin sınav heyecanı

YOZGAT’ta hafta sonunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı Temel Yeterlilik Testi yapıldı. Yozgat’ta YKS’ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okulların önünde hazır bulundu.

Liselilerin sınav heyecanı

YOZGAT’ta hafta sonunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı Temel Yeterlilik Testi yapıldı. Yozgat’ta YKS’ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okulların önünde hazır bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Liselilerin sınav heyecanı

Cumartesi ve Pazar günü yapılan sınavlar saat 09.30’dan itibaren adaylar, üst aramasından geçirilerek salonlara alınmaya başlandı. Adaylar içeride ter dökerken aileleri de dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti. Kimi adaylar içeriye alınmayan malzemelerini ailelerine teslim ederken, bazı adaylar da dışarıda kurulan standa emanete bıraktılar. Bu yıl öğrencilerin zamanında okulların önünde hazır bulundukları gözlemlendi. Öğrencilerin 10.15’ten itibaren sınav heyecanı başladı. Sınava son dakikalarda girmeyi başaran öğrencilerin koşuşturmaları ise kameralara yansıdı. Aileler, bina çevrelerinde bekledi. Yozgat'ta bir aday, bir dakika gecikince görevliler tarafından salon alınmadı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri ise, ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında, sınav sonrası kalem setlerini köy okullarına ulaştırmak üzere topladı. Sorgun Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, sınav döneminde Sorgun'da yaklaşık 4 bin öğrencinin sınava girdiğini belirterek, "Sınavın iki gün yapıldığını düşünecek olursak bu da en az 8 bin kalem ve silgi demektir. Biz bu rakamın yarısını toplayabilsek, gelecek yıl köylerde eğitim öğretim görecek birçok dar gelirli öğrencinin kalem silgi ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.
Taşkın, gönüllülerden grup oluşturduklarını ve sınav merkezlerinde sınavdan çıkan öğrencilerden gönüllü olarak kalem ve silgileri topladıklarını ifade ederek, "Toplanan kalem ve silgiler Sorgun Gençlik Merkezi'nde muhafaza edilecek ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında köylerde eğitim gören öğrencilerimize dağıtılacak" diye konuştu.
 

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