Liselilerin film çalışması

Muşallikalesi köyünde tarihi eserler içerisinde sahne çekimleri yapılan film çalışmasına katılan öğrencilere, köyün kalesi olan Karahisarlı Behramşah Kalesi ve üzerinde bulunan Mahmut Çelebi, Ali Çelebi türbeleri hakkında bilgiler verildi. Tarihi mezarlar gezilerek şehit ve gazilere dua edildi ve filmin üç sahnesinin çekimi yapıldı. Film çalışmalarının sürdüğünü dile getiren senaryo yazarı ve filmin yönetmenliğini yapan Kenan Önal,"Film çalışmalarımız devam ediyor. Bu köye çekimler için bir kaç defa gelmeyi düşünüyoruz. Filmimizin ilk fragmanını Şubat ayı sonuna yayınlamayı düşünüyoruz. Mayıs ayı başında filmimiz gösterime sunulacaktır. 'Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın' adlı filmimiz tamamlanınca, Yozgat, Kayseri ve Ankara illerinde gösterimler yapılacaktır" dedi.

