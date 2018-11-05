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Liselilerden anlamlı proje

AKDAĞMADENİ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ‘Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor’ Projesi kapsamında, hem ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evindeki eksikleri gideriyor hem de uygulama yaparak tecrübelerini artırıyor.

Liselilerden anlamlı proje

AKDAĞMADENİ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ‘Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor’ Projesi kapsamında, hem ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evindeki eksikleri gideriyor hem de uygulama yaparak tecrübelerini artırıyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:49
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Liselilerden anlamlı proje

Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evlerinin eksiklerini giderirken, evlerdeki bakım ve onarım işini de yapıyor. Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, oluşturdukları sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin hem eğitim alıp hem de ilçede yardıma muhtaç ailelerin bazı ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi. Yılmaz, "Öğrenciler, ailelerimizin küçük ihtiyaçlarını, evlerindeki bazı yapamadıkları, gideremedikleri arızaları ya da ihtiyaç duyup da imkan çerçevesinde ustalık gerektiren birtakım tadilatları ve tamiratları yapıyor. Bu tür uygulamaların ilçemizde çoğalmasını istiyoruz" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Liselilerden Anlamlı Proje
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