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Liselere Giriş Sınav takvimi

MERKEZİ sınav ile öğrenci alacak Liselere Giriş sınav takvimi belli oldu, kılavuz yayınlandı.

Liselere Giriş Sınav takvimi

MERKEZİ sınav ile öğrenci alacak Liselere Giriş sınav takvimi belli oldu, kılavuz yayınlandı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Liselere Giriş Sınav takvimi

Sınavın 1 Haziran günü yapılacağı, birinci oturumun 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacağı kaydedildi. Merkezî Sınav başvurularının isteğe bağlı olduğu, sınava katılmak isteyen öğrencilerin, başvurularını 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacakları kaydedildi. Öğrencilerin, 2019 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bildirildi. Detaylı bilginin ortaokul rehber öğretmenleri ile sınıf rehber öğretmenlerinden alınabileceğinin de altı çizildi.

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