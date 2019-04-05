Liselere Giriş Sınav takvimi

Sınavın 1 Haziran günü yapılacağı, birinci oturumun 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacağı kaydedildi. Merkezî Sınav başvurularının isteğe bağlı olduğu, sınava katılmak isteyen öğrencilerin, başvurularını 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacakları kaydedildi. Öğrencilerin, 2019 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bildirildi. Detaylı bilginin ortaokul rehber öğretmenleri ile sınıf rehber öğretmenlerinden alınabileceğinin de altı çizildi.