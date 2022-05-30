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Lisede mezuniyet heyecanı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:29
Lisede mezuniyet heyecanı

Okul idaresi tarafından gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çekerek İlçe Milli Eğitim müdürü Zeki Akkan’da katıldı. Tören öncesinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Gelecek sizlere emanet, almış olduğunuz eğitim sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireyler olmanızı görmekten mutluluk duyacağız. Mezuniyetiniz yeni bir hayatın başlangıcı ve bu başlangıçta başarılar dilerim’’ dedi. 
Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezen Akkan, öğrencilere mezuniyet belgelerini taktim etti. Program okul birincisi olan öğrencinin yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çakması ile tamamlandı. •İhsan Çelikkaya•

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Lisede Mezuniyet Heyecanı
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