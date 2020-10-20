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Lise yeni binasında

AKDAĞMADENİ Kazım Karabekir Fen Lisesi yeni binasına taşındı.

20 Ekim 2020 Salı 00:03
Lise yeni binasında

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşliğinde ilçedeki yeni binasına taşınan 24 Derslikli, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu ile spor salonu bulunan, 12,5 Milyon liraya mal olan Kazım Karabekir Fen Lisesini ziyaret etti, incelmelerde bulundu. Okulun birimlerini gezerek bilgi alan Yazıcı, okulun yapımında emeği olan herkese teşekkür etti, öğrencilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Yazıcı, pandemi süreci nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı ilçe Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci, çalışan, velilere de teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Lise Yeni Binasında
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