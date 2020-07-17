Lise taban puanları açıklanmadı

MİLYONLARCA lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrenciler öncelikle gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyor. Yozgat’ta Lise taban puanları 2019 yılında açıklanmıştı. 2020 lise taban puanlarını merak eden öğrencilerin 2019 yılı taban puanlarını inceleyerek, kayıt için bir fikir oluşturabilecekleri belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda ‘Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin 13. olan ve yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak incelendi, sınavdaki alt testlerde elde edilen dağılımlar yorumlandı, testin teknik özellikleri hakkında ayrıntılı sonuçlara yer verildi.

YOZGAT LİSE TABAN PUANLARI

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli olacağı kaydedildi. Öğrencilerin, kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekleri bildirildi. 2020 LGS taban puanları belli olmadı. Bunun yerine 2019 LGS taban puanlarına bakabileceğine vurgu yapıldı.