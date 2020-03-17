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Lise'nin yeniden açılması için TOPLANDILAR

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde kapatılan lisenin yeniden açılabilmesine yönelik çalışma yapmak üzere toplantı yapıldı.

17 Mart 2020 Salı 03:40
Lise'nin yeniden açılması için TOPLANDILAR

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir başkanlığında, belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıyı, vatandaşlarda takip etti. Belediye Başkanı Bozdemir, ‘’Lisemizin yeniden açılması için gerçekleştirmiş olduğumuz ikinci toplantımıza katılım sağlayan, Derneğimiz yönetimine ve üyelerine, Kasaba sakinlerimize, mahalle ve çevre köy muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve emeklerini esirgemeyen belediye personeli ve işçilerine teşekkür ederim. Valiliğimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden başlayarak yürüttüğümüz çalışmalarımız Belediyemizin ve muhtarlarımızın imkanları doğrultusunda bütün sıkıntılarımıza ve sorunlarımıza rağmen var gücümüzle devam etmektedir. Bu süreçte ben Bahadınlıyım diyen herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Eğer dayanışmamız ve birlikteliğimiz olmazsa bu çalışmalarımızın hiç bir anlamı olmayacaktır. Belediye olarak başlattığımız bu olumlu ve umutlu süreçte sizlerin de desteğiyle her türlü düşünceyi benimsiyor ve destekliyoruz’’ çağrısında bulundu.

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Lisenin Yeniden Açılması Için TOPLANDILAR
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