T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi’ gerçekleştirildi. Eğitimde; liderliğin tanımını, liderlerde bulunması gereken özellikleri, girişimciliğin tanımını, girişimcilerde bulunan özellikleri, girişimcilik türlerini, girişim fikrine nasıl karar verilmesi gerektiğini, bir işletmenin nasıl kurulduğun konuları hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Girişimcilik ve liderlik ilişkisi, her girişimcide liderlik özelliklerinin bulunması gerektiği şeklinde açıklanabilir. Çünkü bir girişimci, ekip kurmak ve diğer kişileri aynı amaca hizmet edecek şekilde yönlendirebilmek için liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Girişimcilik faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların çözülmesi ve girişimde istikrarın sağlanması için de liderlik becerilerine sahip olunmalıdır. Liderlik ve Girişimcilik birbirlerine çok benzeyen iki kavramdır. Liderlik ve girişimcilik ruhuna sahip bireylerde benzer birçok ortak özellik bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerin en başında ise hedef belirlemek, risk almak, karar verebilme yeteneğine sahip olmak gelmektedir. 21. yüzyılda yaşadığımız hızlı değişim sürecinden en çok etkilenen kavramların başında, hiç şüphesiz yönetim ve liderlik gelmektedir. Bu süreçte girişimciliğin öneminin artması ve nitel değişimlere uğraması nedeniyle, girişimcilikte liderlik fonksiyonunda giderek önemli bir hale geldiği görülmektedir. Liderlik, girişimci için yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Aynı zamanda girişimcinin sahip olduğu liderlik, yönetsel başarının en önemli unsurlarından birini ifade etmektedir. İnsanları aynı amaca yönlendirmek, amaç başarımı konusunda motive etmek ve desteklemek yöneticinin görevidir. Bu nedenle girişimci liderlik davranışı sergilemelidir. Liderlik girişimsel başarı için önemli bir faktördür” dedi.

Selma Şahin