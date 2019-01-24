LGS’YE HAZIRLIK

Öğrenciler, okulda etüt programı yaparak, sınavlara hazırlandığı, tatil boyunca uygulamanın devam edeceği bildirildi. Öğrenciler, eksik konularını bu şekilde telafi ederek, ikinci döneme hazır bir şekilde başlayacaklar kaydedildi. Okulda bulunan idareci ve öğretmenlerin de öğrencilere derslerinde kurs vermeye devam ettikleri, programın uygulamasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi.