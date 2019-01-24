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LGS’YE HAZIRLIK

ÇANDIR İlçesi Atatürk Ortaokulunda 8’inci Sınıf öğrencilerine yönelik LGS’ye hazırlık kapsamında kamp programı düzenlendi.

LGS’YE HAZIRLIK

ÇANDIR İlçesi Atatürk Ortaokulunda 8’inci Sınıf öğrencilerine yönelik LGS’ye hazırlık kapsamında kamp programı düzenlendi.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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LGS’YE HAZIRLIK

Öğrenciler, okulda etüt programı yaparak, sınavlara hazırlandığı, tatil boyunca uygulamanın devam edeceği bildirildi. Öğrenciler, eksik konularını bu şekilde telafi ederek, ikinci döneme hazır bir şekilde başlayacaklar kaydedildi. Okulda bulunan idareci ve öğretmenlerin de öğrencilere derslerinde kurs vermeye devam ettikleri, programın uygulamasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi. 

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