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LGS tercih danışmanlığı

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından LGS tercih başvuru danışmanlığı çalışmaları devam ediyor.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:29
LGS tercih danışmanlığı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan LGS tercih başvurularına yönelik açılan danışma merkezlerini ziyaret etti. Akkan, Atatürk Ortaokulu'na yaptığı ziyaret ederek, öğrenci ve velilerle tercihlerde dikkat edilecek hususular hakkında tavsiyelerde bulundu. Akkan, okullardaki müracaatları inceledi, LGS müracaatlarında Covid-19 tedbirlerine özen gösterilmesi yönünde alınan tedbirleri gördü, LGS sonuçlarının başta öğrencilerimiz, aileleri ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Anahtar Kelimeler:
LGS Tercih Danışmanlığı
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