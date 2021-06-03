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LGS öncesi seminer

Yozgat Bi Not Kurs merkezi tarafından LGS’ye girecek olan öğrencilere yönelik ‘LGS öncesi Stratejiler’ semineri verildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:48
LGS öncesi seminer

AYÇ Okula Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde öğrenciler bu hafta sonu girecekleri kısa adı LGS olan Liselere Geçiş Sınavı öncesinde sınavda neler yapmaları gerektiğini öğrendiler. Bi Not Kurs Merkezi Müdürü Musa Ersoy, Bi Not Kurs merkezi olarak amaçlarının LGS'ye günler kala öğrencilerinin sınav kaygılarını azaltıp mental bakımdan onları sınava hazırlamak olduğunu söyledi. LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Ersoy, sınav haftasında öğrencilerin stresten uzak durmalarını ve sınav sırasında da heyecanlanmamaları gerektiğini ifade etti. 

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LGS öncesi Seminer
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