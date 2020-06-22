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LGS Heyecanı

Yozgat’ta öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak, Liselere Geçiş Sınavında ter döktü.

22 Haziran 2020 Pazartesi 01:22
LGS Heyecanı

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapıldı.
Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alınıp, ter döktü.
Ateşleri ölçülen öğrenciler, dezenfektan ile ellerini dezenfekte edip maskeleri değiştirdikten sonra sınav salonlarına geçti.
Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Öğrencilerden Yasin Ekinci, biraz heyecanlı olduğunu söyledi.
Ekinci, sınava iyi hazırlandığını ifade ederek, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pandemi sürecinde ders videosu izleyerek, internetteki bazı öğretmenlerin desteğini alarak çalıştım." dedi.
Yozgat’ta sınavlar sorunsuz tamamlandı. 

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LGS Heyecanı
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