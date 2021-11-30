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Kütüphanesiz okul kalmayacak

Yozgat il genelindeki tüm okulları kütüphaneye kavuşturmaya yönelik çalışmalar devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürleri ile ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ Projesi ile ilgili toplantı yapıp, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

30 Kasım 2021 Salı 00:00
Kütüphanesiz okul kalmayacak

Yozgat’ta Okul Müdürlerinin katılımı ile ‘Kütüphanesiz Okul KalmayacakProjesi ile ilgili toplantı yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığındaki toplantıya, kurum yöneticileriyle birlikte okullarında kütüphanesi bulunmayan okul müdürleri katıldı. Video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, kütüphanesi olmayan okulların kütüphane kurulacak yer ile ilgili ihtiyaçları, talepleri alındı, süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesiyle koordineli kurumda başlatılan 'Kitaplara Göz Değsin' projesi kapsamında yapılan kitap toplama kampanyalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yazıcı, yeni kurulacak okul kütüphanelerinin tefrişatının Yozgat Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ortaklaşa üretimi sonucunda yapıldığını dile getirdi.

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