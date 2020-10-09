Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1158
ALTIN
488.682
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.2649
EURO
9.3397

Kütüphanem projesi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından hazırlanan, mezun Ortaöğretim öğrencilerinin sınavlara hazırlanmaları için oluşturulan ‘Okulum Kütüphanem’ Projesinin ilçede uygulanmaya başlandığını söyledi.

09 Ekim 2020 Cuma 00:10
Kütüphanem projesi

Akkan, Ortaöğretim kurum müdürleri ile toplantı yaparak "Öğrencilerin okullarından mezun olmalarıyla birlikte okullarıyla olan bağlarının devam etmesi, alanında yetişmiş öğretmenlerin öğrencilere rehberliği, temiz ve sağlıklı bir ortamın ilçemizdeki başarıya katkısı olacaktır’’ dedi. Akkan, okulların öğrencilerin adeta birer yaşam alanı haline getirecek düzenlemelerin bizzat okul müdürlerinin kontrolünde yapıldığını anlattı, amacın her öğrenciye dokunabilmek olduğunun altını çizdi. Akkan, ilçede 6 okulum kütüphane odasının hizmete açıldığını, mezun olan tüm öğrencileri kendilerine en yakın Okulum Kütüphaneme gelmelerini istedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kütüphanem Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertifikalarını aldılar
Sertifikalarını aldılar
Eğitimcilere seminer
Eğitimcilere seminer
Birinci sınıfların konuğu
Birinci sınıfların konuğu
Kırtasiye desteği
Kırtasiye desteği
Saraykent’te eksik yok
Saraykent’te eksik yok
OKUMANIN MEKANI YOK
OKUMANIN MEKANI YOK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim