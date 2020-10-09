Kütüphanem projesi

Akkan, Ortaöğretim kurum müdürleri ile toplantı yaparak "Öğrencilerin okullarından mezun olmalarıyla birlikte okullarıyla olan bağlarının devam etmesi, alanında yetişmiş öğretmenlerin öğrencilere rehberliği, temiz ve sağlıklı bir ortamın ilçemizdeki başarıya katkısı olacaktır’’ dedi. Akkan, okulların öğrencilerin adeta birer yaşam alanı haline getirecek düzenlemelerin bizzat okul müdürlerinin kontrolünde yapıldığını anlattı, amacın her öğrenciye dokunabilmek olduğunun altını çizdi. Akkan, ilçede 6 okulum kütüphane odasının hizmete açıldığını, mezun olan tüm öğrencileri kendilerine en yakın Okulum Kütüphaneme gelmelerini istedi.