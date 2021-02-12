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Kütüphane zenginleştirildi

KADIŞEHRİ ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullardaki kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

12 Şubat 2021 Cuma 00:54
Kütüphane zenginleştirildi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, sadece okulların fiziki olarak güzelleştirmediklerini, öğrencilerin çok okuması, daha fazla kaynağa ulaşması için de kütüphaneleri zenginleştirdiklerini söyledi. Aksoy, ‘’Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına dikkat ederek kütüphanemizden kitap almaya gelen öğrencilerimizin varlığı ile neşeleniyoruz. Bugün de okul idarecilerimizle kitap okuduk. Devletimize ve desteklerini esirgemeyen hayırseverimiz Selim Kılıç 'a teşekkür ederiz. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz içindir’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Kütüphane Zenginleştirildi
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