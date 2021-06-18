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Kütüphane törenle açıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Şehit Astsubay Üst Çavuş Nusret Atmaca Kütüphanesinin açılışı törenle yapıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 00:00
Kütüphane törenle açıldı

Sorgun 75.Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki kütüphanenin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Kütüphane, Kaymakam Bahadır Güneş, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin katkılarıyla oluşturuldu. Şehit Astsubay Üst Çavuş Nusret Atmaca Kütüphanesinin açılışı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Şehit Nusret Atmaca’nın yakınları ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. •Ahmet Ayverdi•

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Kütüphane Törenle Açıldı
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