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Kütüphane açıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde İdlip Şehidi Hasan Hüseyin Özdemir’in isminin verildiği kütüphane törenle açıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 00:28
Kütüphane açıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Maliye Topluluğunun kuruculuğunu üstlendiği ‘Okuyalım, Okutalım, Yaşatalım’ projesi kapsamında Akdağmadeni İlçesinin Oluközü Beldesi Şehit Yasin Yılmaz Ortaokulunda, İdlip Şehidi Hasan Hüseyin Özdemir'in adının verildiği kütüphanemizin açılışı törenle yapıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Oluközü Belde Başkanı Hasan Aydınsoy açılışta hazır bulundu. Maliye Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel, Bozok Maliye Topluluk Danışmanı Araştırma Görevlisi Özlem Bapbacı,  Öğretim Üyesi Dr. Berkan Karagöz, Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Samancı, Öğretim Üyesi Dr. Murat Kesebir, Araştırma Görevlisi Emre Ezin, Bozok Maliye Topluluğu Başkanı Ebubekir Yılmaz, Başkan Yardımcısı Furkan Demir katılım sağladı. Topluluk üyeleri Sılanur Arslan, Baki Arısoy, Ayşenur Eşmekaya, Melike Külekçi de törende hazır bulundu. Öğrencilerin yaşlarına uygun renkli bir kütüphane oluşturarak öğrencilerin kitap okuma isteğini arttıracak materyaller kütüphane içerisinde kullanıldı. Öğrenciler kitap okurken aynı zamanda oyunlar oynayarak ve boyamalar yaparak keyifli vakit geçirebilecekler.

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Kütüphane Açıldı
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