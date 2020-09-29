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Kütüphane açıldı

YERKÖY ilçesinde Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu tarafından yürütülen, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, ‘KOP Okuyor’ programı kapsamında finanse edilen ‘Okumaktan KOPmayalım’ adlı projenin kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

29 Eylül 2020 Salı 00:11
Kütüphane açıldı

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, kütüphanede renkli ortam, ilkokul öğrencilerinin yaşlarına uygun pedagojik düzenlemelerle çocuklarımızın okumanın keyfine varmalarına, bilgiyi keşfetmelerine uygun bir ortamın oluşturulduğunu söyledi. Durmaz, bu ortamın oluşmasında emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür etti, başarı dileğinde bulundu. Durmaz, ‘’Öğrencilerimizin kullanımına sunulan kütüphanenin okuma alışkanlığı edinmiş aydın bireylerin yetiştirilmesine katkı sunmasını ve okulumuza hayırlı olmasını dilerim’’ dedi. 

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Kütüphane Açıldı
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