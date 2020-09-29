Kütüphane açıldı

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, kütüphanede renkli ortam, ilkokul öğrencilerinin yaşlarına uygun pedagojik düzenlemelerle çocuklarımızın okumanın keyfine varmalarına, bilgiyi keşfetmelerine uygun bir ortamın oluşturulduğunu söyledi. Durmaz, bu ortamın oluşmasında emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür etti, başarı dileğinde bulundu. Durmaz, ‘’Öğrencilerimizin kullanımına sunulan kütüphanenin okuma alışkanlığı edinmiş aydın bireylerin yetiştirilmesine katkı sunmasını ve okulumuza hayırlı olmasını dilerim’’ dedi.