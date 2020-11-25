KUTLU OLSUN

YOZGAT’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Covit-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bütün öğretmenlerin gününü kutladı. Yazıcı, insanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacının ivmeli bir şekilde süregeldiğini ve devam ettiğini söyledi. Yazıcı, "Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüze kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir. Çünkü öğretmen bilgi kaynağı olmasının yanında şefkatiyle bizleri saran, merhamet timsali ve sevgi membağıdır" dedi. Göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etmesinden sonra tören, öğrenci ve öğretmenlerin şiir okumasıyla sona erdi. Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.