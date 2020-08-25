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Kurul toplantısı yapıldı

Çekerek ilçesinde Milli Eğitim Müdürler Kurulu toplantısında korona virüs ile mücadele konusunda alınan tedbirler değerlendirildi.

25 Ağustos 2020 Salı 00:36
Kurul toplantısı yapıldı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürler Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Covid -19  pandemisinin etkisini azaltmak amacıyla maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’ın başkanlık ettiği toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı mesleki çalışmalarının başlaması nedeniyle okullarda alınacak covid-19 tedbirleri, okulların hijyen, temizlik konuları ele alındı. Okullarımızda covid-19 bilgilendirmelerinin üst düzeyde tutulması, gerekli önlemlerin alınarak, okulların eğitime hazır hale getirilmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı. 8. ve 12. Sınıflarda başlayacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın sosyal mesafe kuralları dahilinde yürütülmesi, online eğitimlere hazırlık çalışmaları görüşüldü. 2020 yılı LGS ve YKS sonuçları, öğrencilerin okullara yerleşme durumları değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, elde edilen başarının Türkiye ortalamasında olduğunu, derslerinde başarı sağlayan öğretmenlere, idarecilere teşekkür etti.

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Kurul Toplantısı Yapıldı
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