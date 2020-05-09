Kurtoğlu’na yeni görev

YOZGAT Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ertem, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu’na devretti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi devreden Ertem’e katkılardan dolayı teşekkür etti, Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu’na da başarı dileklerinde bulundu. Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinin tevdi edilmesinden dolayı kendisine duyulan güvene layık olacağını belirten Kurtoğlu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nu daha iyi bir seviyeye gelmesi için özveri ile çalışacaklarını ifade etti.