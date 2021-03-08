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KURSLARLA DESTEK

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çekerek ilçesinde incelemelerde bulundu, il genelinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam ettiğini söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:10
KURSLARLA DESTEK

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çekerek İlçesinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını denetledi, il genelinde kursların devam ettiğini söyledi. Yazıcı’ya, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan eşlik etti. Yazıcı, Çekerek Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Osman Durmaz Fen Lisesi ve Bayındırhüyük İlkokulunu ziyaret ederek, okulların birimlerini gezdi, salgınla ilgili tedbirleri inceledi. Okullardaki planlanan, tamamlanan tasarım ve beceri atölyelerini de gezen Yazıcı, 8.ve 12. Sınıflar için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, test çözme teknikleri, planlı çalışmanın önemi, kazanım süreçlerinin takibiyle analizi, sınav kaygısı ve olumsuz etkileri konularında bilgiler vererek, öğrencilerin taleplerini aldı. 
SORGUN’DAKİ KURS
Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Hikmet Gürz, Destekleme ve Yetiştirme Kursu denetimi kapsamında Ahmetfakıllı Ortaokulu, Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu, Türk Telekom Anadolu Lisesi, Yavuz Selim Ortaokulunu ve Çiğdemli İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hafta sonu devam etmekte olan Destekleme ve Yetiştirme Kursu ziyaret ederek, bilgi aldı.

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KURSLARLA DESTEK
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