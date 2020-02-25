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Kursları ziyaret ettiler

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Haluk Timur ve Ayagah Ayan hafta sonu ilçede düzenlenen kursları ziyaret ederek öğrenciler ile buluştu.

25 Şubat 2020 Salı 03:41
Kursları ziyaret ettiler

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının ortamları, belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleşme durumu, öğrenci katılımı ve memnuniyet durumlarının tespiti nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agah Ayhan kursları ziyaret etti. Sırasıyla Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi, Üçler İlköğretim Kurumu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek, kurslarda görevli öğretmen ve kurslara devam eden öğrencilerle görüştüler. Sınıf ziyaretleri gerçekleştirerek gözlemler yapıp çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Şube Müdürleri, okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.

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Kursları Ziyaret Ettiler
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