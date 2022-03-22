Kurslara ziyaret

Ziyarette Yoldaş’a, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Yoldaş ziyaret kapsamında Namık Kemal İlköğretim Kurumu, Fatih İlköğretim Kurumu, Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

Öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet eden Yoldaş, okul idarecilerinden kurslar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Yoldaş,” Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve idareciler ile bir araya geliyor bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur beyefendi ile kurslarımızı ziyaret ettik. Gayretli çalışmalarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul idarecilerine ve yardımcı personellere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.