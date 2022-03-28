Kurslara ziyaret

Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürleri Haluk Timur ile Agah Ayhan eşlik etti. Yoldaş, Fatih İlköğretim Kurmu ve Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet eden Yoldaş, “Okul idarecilerimizden kurslar hakkında bilgiler aldık. Gayretli çalışmalarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve yardımcı personellerimize teşekkür ederim” dedi.