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Kurslara yoğun talep

YOZGAT’ta 2008 yılında belirlenen 43 bin 427 okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik, 2010 yılına kadar açılan kurslara katılanlar, okuma yazma öğrenip, belge aldı.

Kurslara yoğun talep

YOZGAT’ta 2008 yılında belirlenen 43 bin 427 okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik, 2010 yılına kadar açılan kurslara katılanlar, okuma yazma öğrenip, belge aldı.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Kurslara yoğun talep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte başlattığı okuma yazma seferberliği ile Yozgat’taki okuma-yazma bilmeyen tüm yetişkinlere, okuma yazma öğretebilmek için il düzeyinde seferberlik başlatıldı. Yapılan alan taramaları sonucunda belirlenen yetişkinlere yönelik kurslar açıldı. Sorgun ilçesinde yaşları 39 ile 75 arasında değişen 19 kursiyer, Halk Eğitim Merkezinin açtığı okuma yazma kursuna başladı. Kursiyerlerden 75 yaşındaki Saniye Yücel, bir harf bile bilmediği için ciddi sıkıntılar yaşadığını, ömrünün kalan bölümünde kendi kendine hareket edebilmek için kursa gelip, herkesten önce okuma-yazmayı öğrenmek istediğini söyledi. 

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