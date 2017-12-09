-Kurslara yoğun ilgi

Yozgat’ta KKY’ya bağlı yurtlarda açılan bağlama ve işaret dili kursları, yurtlarda barınan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Bozok Yurdu’nda devam eden bağlama kursuna müzik meraklısı gençler ilgi gösterirken, Esentepe Kız Yurdu’nda başlatılan işaret dili kursuna da kız öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Yükseköğrenim yurtlarında farklı dallarda devam eden kursların yanı sıra, panel, konferans ve seminer gibi etkinliklerinde devam ettiği bildirildi.