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Kurslara yoğun ilgi

SORGUN ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan beceri ve meslek edindirme kursları büyük ilgi görüyor.

08 Ocak 2021 Cuma 00:10
Kurslara yoğun ilgi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal ile birlikte kadın istihdamına yönelik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret etti. Açılan meslek edindirme ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kurslarına özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği kaydedildi. Belediye tarafından tahsis edilen binada İş-Kur desteği ile açılan dikiş nakış, bakır işlemeciliği, çini, üç boyutlu rölyef gibi kurslara yaklaşık 75 kadın kursiyerin katıldığı bildirildi. Kursiyerlerin hem meslek edindiği hem de gün başına ücret alarak ev ekonomilerine katkı sağladığı kaydedildi. 

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Kurslara Yoğun Ilgi
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