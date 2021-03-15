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Kurslara yakın takip

AKDAĞMADENİ ilçesinde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları yakına takibe alındı.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Kurslara yakın takip

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürü Hidayet Ceylan ile birlikte, Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi, Akşemsettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Haydar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ceylan, okul birimlerini gezerek, salgınla ilgili alınan tedbirleri yerinde incelendi. Ceylan, 8.ve 12’inci sınıf öğrencileri için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti. Ceylan, test çözme teknikleri, planlı çalışmanın önemi, kazanım süreçlerinin takibiyle analizi, sınav kaygısı ve olumsuz etkileri konularında bilgiler verdi, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini aldı. •Seyfettin Sağlam•

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Kurslara Yakın Takip
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