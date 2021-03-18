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Kurslara devam

SORGUN Halk Eğitim Merkezimizde kurslar aralıksız devam ediyor.

18 Mart 2021 Perşembe 00:48
Kurslara devam

Halk Eğitim Merkezi tarafından Sorgun Devlet Hastanesinde açılan ‘Cenaze Hizmetleri Kursu’ tamamlandı. Kurs bitiminde, kursiyerler sertifikalarını İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Bora, Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Öztürk, Devlet Hastanesi Müdürü Hasan Oğuzhan’ın elinden aldı. Her alanda kurs açarak yaygın eğitime katkı sunan Halk Eğitim Merkezi’nde talep edilen kursların açılarak, vatandaşların meslek sahibi yapılmaya devam edileceği bildirildi

Anahtar Kelimeler:
Kurslara Devam
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