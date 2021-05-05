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Kurslar ilgi görüyor

YOZGAT il genelinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar ilgi görüyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:43
Kurslar ilgi görüyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yabancı dil, bilgisayar kullanımı, el işlemeleri, sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği, seviye belirleme, okuma yazma, makine dikiş, müzik, spor gibi daha birçok alanda açılan kurslara kadınların ilgisi de yoğun oluyor. Pandemi nedeniyle kurslarda yoğunlukları asgari düzeye indirmek amacıyla bazı kurslarda kursiyerle daha az kişilerle yapılmaya çalışılıyor. Çandır ilçesinde açılan kurslara da kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Ramazan Cihangir, Halk Eğitim Merkezine ziyarette bulunarak incelemelerde bulundu. Cihangir, kadınların gerekli kursları alarak el becerisi üzerine yapacağı çalışmalar ve ürettikleri ürünler ile üretime kazandırılması gerektiğini söyledi.  

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Kurslar Ilgi Görüyor
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