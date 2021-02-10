Kurslar ilgi görüyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Saraykent ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret edek, devam eden ve açılacak yeni kurslarla ilgili bilgiler aldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan’ın eşlik ettiği ziyarette Yazıcı, yapılan çalışmaları yerinde görüp, kursları ziyaret etti, yapılan çalışmalar, açılan kurslar hakkında bilgi aldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ilçedeki kadınlara iş imkanı sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tekrar anımsatmak için kurslar açıldığını bildirdi. Açılan kurslara özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayıp, açılan kurslarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Yozgat İl Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı, yöresel kilim dokuma kursunda unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının tekrar tanıtımının yapılıp, Yozgat yöresine ait yöresel motiflerin tekrar gün yüzüne çıkartılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı, başarı dileğinde bulundu. •Seyfettin Sağlam•