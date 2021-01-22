Kurslar ilgi görüyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaretinde, kursları da gezip, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünleri inceledi. Çakır, Bakır İşlemeciliği, Amigurumi bebek, Lavanta Kesesi ve Taş boyama gibi verilen kurslarla Çekerekli kadınların ilgi gösterdiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Amacımız bu değerlerle Turizm Kenti olarak hedeflediğimiz ilçemizi, gelecek turistlere tanıtıp, Çekerek markasını ülke geneline yaymak istiyoruz. İlçemizdeki bütün hanım kardeşlerimizin ve maharetli beylerimizin bu tür aktivitelerden istifade etmesini arzuluyoruz. Şu an sahada neler üretebiliriz, onun tespitlerini yapıyor ve araştırıyoruz. Özellikle eşine, ailesine, çocuklarına emek verirken beraberinde üreten ve çevresine örnek olan kardeşlerimi kutluyorum. Bu tür dayanışmalarla çok daha fazla güzelliklerin ortaya çıkacağına inanıyorum’’ dedi.