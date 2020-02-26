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Kurslar ilgi görüyor

KADIŞEHRİ İlçesinde Halk eğitim Merkezi tarafından açılan beceri edindirme kurslarına ilginin yoğun olduğu gözlemlendi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:28
Kurslar ilgi görüyor

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Sadece örgün eğitim de değil yaygın eğitimde de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Çocuklarını bizlere emanet eden kıymetli velilerimizi ihmal etmiyor, onlar içinde ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açarak hayatta mutlu olmalarını sağlıyoruz’’ dedi. Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede ‘Okuma Yazma Kursu, Kur’an Kursu, KPSS Kursu, İşaret Dili Kursu, Bakır İşlemeciliği Kursu, Okçuluk Kursu, Kick Boks (Beyaz Kuşak), Muay Thai (Beyaz Kuşak), Bağlama Kursu, Güreş Kursu, Amigurumi Kursu, Dikiş Nakış Kursu’ açıldı. Bu kurslara ilginin yoğun olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bazı kursları ziyaret edip, kursiyerlerle sohbet etti. Aksoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek ile birlikte usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür edip, başarı diledi. 

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Kurslar Ilgi Görüyor
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