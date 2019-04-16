Kurslar denetlendi

Yazıcı’ya, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri eşlik etti. Devam eden kurslarda görevli öğretmen ve kurslara devam eden öğrencilerle görüşen Yazıcı, sınıf ziyaretlerinde bulundu. Gözlemler yapıldı, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki çalışmalar hakkında bilgi alındı. Yazıcı, ‘’Kurslarımızda özellikle elde edilemeyen kazanımların tespit edilip, öğrencilerimizin ağırlıklı olarak eksik olduğu konular göz ününde bulundurularak, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızda işlenen derslerin içeriğinin bu konulara göre belirlenmesi gerekmektedir. Yakın zamanda sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diler, kurslarda gerekli hassasiyeti gösteren okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ dedi.