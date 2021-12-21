Kurslar denetlendi

Yusuf Yazıcı Sarıkaya İlçesine giderek Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’nda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını(DYK) ziyaret etti. Öğrencilerin derslerine katılan Yazıcı, yöneticilerle ve öğretmenler ile görüşüp, bilgi aldı. Yazıcı, mutluluğun kaynağının emek ve gayret olduğunu belirterek, ’’Hafta sonu da okullarımızda fedakarca çalışmalar yürüten meslektaşlarımıza ve kendilerinin hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz çocuklarımıza emek ve gayretleri için teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•