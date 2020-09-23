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Kurslar değerlendirildi

Sarıkaya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılabilecek kurslar ‘Hayat Boyu Öğrenme’ toplantısında ele alındı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:49
Kurslar değerlendirildi

SARIKAYA İlçesinde, ‘Hayat Boyu Öğrenme’ toplantısı Kaymakam Selami Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi’nin, çalışma programı ile gelecek hedeflerinin görüşüldüğü İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı verimli geçti. Toplantıya, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, kurum müdürleri katıldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirildi. 2020-2021 eğitim-öğretimi yıllık çalışma programı, açılması planlanan kurslar ele alındı. Üniversiteye hazırlık, destekleme ve yetiştirme kursları, Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu iş ve işlemleri, Yaygın Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar belirlendi. Hayat Boyu Öğrenmeye katılımın artırılması için yapılacak çalışmalar, Okuma-Yazma kurslarının seferberlik kapsamında yürütülmesi konuları görüşüldü.

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Kurslar Değerlendirildi
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