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Kursiyerler belgelendi

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen yaz Kur’an Kursu sona erdi, kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

Kursiyerler belgelendi

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen yaz Kur’an Kursu sona erdi, kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Kursiyerler belgelendi

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yaz Kur'an Kursu'na 60 öğrenci katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Yurdu’nda gerçekleştirilen mezuniyet programına, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ahmet Topuz, cemiyet yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Nurdoğan, yaz döneminde çocuklar için ilk kez program düzenlediklerini söyledi. Kur'an Kursu'na yoğun katılım olduğunu belirten Nurdoğan, kurs verilmesinde kendilerine yardımcı olan hocalara teşekkür etti. Şube Başkanı Ahmet Topuz, geleceği idare eden nesillerinde cemiyetten yetişeceğini belirtti. Topuz, bu yıl ikincisini düzenledikleri Kur’an Kursu’na önümüzdeki yıldan itibaren kız öğrencileri de alacaklarını söyledi. İlim Yayma Cemiyeti’nin en eski ve en köklü bir cemiyet olduğunu kaydeden Topuz, "Bugünü idare eden nesiller buradan yetişti, geleceği idare eden nesilleri de buradan yetiştireceğiz. Ailelere çok teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde özveride bulundular. Çocuklarını getirdiler, götürdüler, ilgilendiler. Öğrencilerimizle okullarında da ilgileneceğiz. Üniversiteye gittiklerinde de ilim yayma cemiyeti çocuklarımızın kapısıdır" dedi.

Programın ardından Kur'an Kursu'na katılan öğrencilere sertifikaları verildi, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Öğrenciler arasından kurayla belirlenen 3 öğrenciye AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer tarafından 3 adet tablet bilgisayar hediye edildi.

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