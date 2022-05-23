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Kursa ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret etti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:24
Kursa ziyaret

Ziyarette Müdür Yoldaş’a, Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Öğrenciler ile bire bir sohbet eden Yoldaş, öğretmenlerden ve idarecilerden kurslar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkür eden Yoldaş, öğrencilere başarılar diledi. 
Haber Merkezi

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Kursa Ziyaret
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