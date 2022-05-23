Kursa ziyaret

Ziyarette Müdür Yoldaş’a, Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Öğrenciler ile bire bir sohbet eden Yoldaş, öğretmenlerden ve idarecilerden kurslar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkür eden Yoldaş, öğrencilere başarılar diledi.

Haber Merkezi