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Kursa ziyaret

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geleneksel kilim dokuma kursunu açıldı.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:20
Kursa ziyaret

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan geleneksel kilim dokuma kursunu ziyaret etti. İlçedeki kadın girişimciler tarafından üretilen geleneksel kilim dokuma çalışmalarını inceleyen Kaymakam Günlü, “Kadın girişimcilerin çalışmalarını görmek bizim için oldukça mutluluk verici. Onların daha fazla sahada olmasını istiyoruz. Emeklerinden dolayı bütün kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi. •Haber Merkezi•

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Kursa Ziyaret
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