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Kurs tamamlandı, belgeler verildi

SORGUN Halk Eğitim Merkezi’nde açılan Hasta ve Özbakım kursu tamamlandı. Düzenlenen törenle kursiyerler belgelerini aldı.

02 Nisan 2021 Cuma 00:39
Kurs tamamlandı, belgeler verildi

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Hasta ve Öz Bakım Kursu ilgi gördü. Hasta ve Öz Bakım Kursunda kadınlar meslek edinebilmek için ter döktü. Kayıt yaptıranlardan ancak 60 kursiyerin kursa çağırabildiği bildirildi. İş kollarına eleman yetiştirmek için Halk Eğitim Müdürlüklerine yeni kurs talepleri geldiği aktarıldı. Yeni sayılabilecek bu gibi meslekler için eleman ihtiyaçlarının doğduğu, vatandaşların da donanımlı olma adına bu kursları talep ettikleri kaydedildi. Hasta ve Öz Bakım Kursu için 100 kişiden fazla başvurunun olduğu, ilk etapta 60'ının kursa başlatılabildiği bildirildi.  

Anahtar Kelimeler:
Kurs TamamlandıBelgeler Verildi
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