Kurs tamam, sıra üretimde

Kaymakam Fatih Okumuş, proje kapsamında açılan kursa katılanların örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda pratik ve uygulamalı eğitimler alarak, alanlarında uzmanlaştıklarını söyledi. Boğazlıyan ilçesi ile Antalya Demre ilçe tarım müdürlükleri ‘Gelin Kardeş Olalım Projesi' kapsamında bir araya gelerek, yaptıkları ziyaretlerle bilgi alışverişinde bulundu. Paylaşılan bilgi ve tecrübelerle, üretimi artırmak, yeni üretim alanları yaratmaya yönelik ilk adım Boğazlıyan ilçesinde atıldı. Öncelikle kadınları üretime ve ekonomik yaşama katmaya yönelik düzenlenen eğitim programı ile örtü altı seracılık eğitimleri verildi. Boğazlıyan ilçesinde sertifikalanan çiftçilerin, Antalya Demre ilçesinde yapılan çalışmalarda gördükleri serada üretim faaliyetlerine başlayacak.